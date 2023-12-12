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ABD, İsrail'in Filistinlilere yönelik alıkoyma görüntülerini rahatsız edici buldu

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'de onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde alıkoyduğu görüntülerin rahatsız edici olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka tam uyum içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'de onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde alıkoyduğu, sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin "rahatsız edici" olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Gazze hakkındaki soruları cevapladı.

Miller, İsrail ordusunun "teslim olan teröristler" olduğunu iddia ettiği yarı çıplak onlarca Filistinliye ait görüntüleri paylaşımına ilişkin, "Bu görüntüleri son derece rahatsız edici bulduk ve daha fazla bilgi bekliyoruz. Bu, kesinlikle katılacağımız bir olay değil." dedi.

İsrail'e karşı uluslararası insancıl hukuka tam uyum içinde hareket etmenin gerekliliği konusunda her zaman açık olduklarını belirten Miller, bu bağlamda sivillerin korunması, alıkonulan kişilere insanca ve onurlu şekilde davranılması gerektiğini kaydetti.

Miller, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığı yönündeki haberlerden de endişe duyduklarına işaret ederek, bunun askeri amaçlarla kullanılabileceğini ancak sivillere zararı en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin beyaz fosfor gibi maddeleri başka bir orduya bunu meşru amaçlarla ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak uygun olarak kullanılacağı beklentisiyle sağladığını söyleyen Miller, bu olayı da araştırdıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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