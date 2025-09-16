ABD, İsrail'in Batı Şeria'yı İlhakına Saygı Duyacağını Açıkladı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi halinde Washington'un bu karara "saygı duyacağını" söyledi.

Huckabee, Jerusalem Post gazetesince düzenlenen konferansta gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Huckabee, ABD'nin söz konusu ülkeleri bu yönde adım atmamaya çağırdığını belirtti.

Huckabee, Filistin Devleti'nin tanımamasının Oslo Anlaşması'na "aykırı olduğunu" savunarak tanıma kararının bir Filistin Devleti oluşturmayacağını ileri sürdü.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi halinde ABD'nin "buna saygı göstereceğini" savunan Huckabee, "İsrail'e egemen bir ulus olarak saygı duyuyoruz. İsrail'e ne yapıp ne yapamayacağını söylemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fransa ve Belçika başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurması üzerine Tel Aviv yönetimi Batı Şeria'yı ilhak tehdidini masaya sürdü.

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktarmıştı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail'e ilhak edilmesi çağrısı yapmıştı.

Smotrich'in ilhak edilmesini istediği bölgeler, Batı Şeria'nın yüzölçümünün yüzde 82'sini oluşturuyor.