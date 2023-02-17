ABD, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yasa dışı yerleşim planına şiddetle karşı çıkıyor

NEW ABD, İsrail'in Batı Şeria'da, İsrail yasalarına göre dahi kaçak addedilen 9 yerleşimin yasallaştırılması ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi üzerine derin endişe duyduklarını belirterek, gerilimi tırmandıran bu tür adımlara şiddetle karşı çıktıklarını bildirdi.

NEW ABD, İsrail'in Batı Şeria'da, İsrail yasalarına göre dahi kaçak addedilen 9 yerleşimin yasallaştırılması ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi üzerine derin endişe duyduklarını belirterek, gerilimi tırmandıran bu tür adımlara şiddetle karşı çıktıklarını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in, Batı Şeria'da binlerce yeni yerleşim yeri inşa etme ve İsrail yasalarınca dahi kaçak addedilen 9 yerleşime geriye dönük yasal statü tanıyacağına yönelik kararlarından derin endişe duyduklarını dile getiren Jean-Pierre, "ABD, taraflar arasında güveni zedeleyen ve iki devletli çözümün coğrafi uygulanabilirliğini baltalayarak gerilimi tırmandıran tek taraflı adımlara şiddetle karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da bölgeye yakın zaman önce yaptığı ziyarette tarafların gerilimi artıran eylemlerden kaçınması çağrısı yaptığını anımsatarak, İsrail'in Batı Şeria'da attığı adımların iki devletli çözümü baltalığını söyledi.

ABD'nin İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri politikasına karşı olduğunu belirten Jean-Pierre, Joe Biden yönetiminin de yasa dışı yerleşim yerlerinin artırılmasının barışa zarar vereceği yönündeki tutumunu koruduğunu kaydetti.