ABD'nin, İsrail'in Batı Şeria kararının ardından ilhaka karşı olduğunu yinelediği bildirildi

Washington yönetiminin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik aldığı ve ilhaka doğru yeni bir adım olarak değerlendirilen kararının ardından bölgenin ilhakına karşı olduğunu yinelediği bildirildi.

The Times of Israel'in haberine göre, adı paylaşılmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria için aldığı karara yanıt verdi.

ABD'li yetkili basın mensuplarının karar hakkındaki yorum taleplerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesini desteklemediğini açıkça belirttiğini vurguladı.

İstikrarlı bir Batı Şeria'nın, İsrail'in güvenliğini de sağlayacağına işaret eden yetkili, Tel Aviv'in Filistin Yönetimi kontrolünde olan bölgelerde yetkilerini genişleterek Oslo Anlaşmaları'nı ihlal eden kararını doğrudan kınamadı.

İsrail güvenlik kabinesinin, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı duyurulmuştu.

Alınan kararlar arasında, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi" verilmesi, El Halil ve Beytüllahim'de Filistin yönetiminin yetkilerinin kısıtlanması yer almıştı.

Karar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönünde attığı bir adım olduğu için tepki çekmişti.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria; tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ile İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.