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ABD, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimden endişeli

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ABD yönetimi, İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde gerilimin artmasından endişe duyduğunu ve çatışmaların büyümemesi için diplomatik yolların kullanılması gerektiğini bildirdi. İsrail Genelkurmay Başkanı'nın saldırıya geçmeye hazır olduklarını açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, gerilimin artmasından endişe duyduklarını vurguladı.

ABD yönetimi, İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde gerilimin artmasından endişe duyduğunu ve çatışmaların büyümemesi için diplomatik yolların kullanılması gerektiğini bildirdi.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilimi değerlendirdi.

Miller, İsrailli askeri yetkililerin yaptığı "Hizbullah'a saldırmaya hazırız" şeklindeki mesajları ve bölgede gerilimin artmasından endişe duyduklarını vurguladı.

"Hizbullah'la kapsamlı savaşı desteklemiyoruz. Bu çatışmada gerilimin artması endişe duyduğumuz bir şey ve bunu 7 Ekim'den bu yana kontrol altında tutmaya çalışıyoruz." diyen Miller, Gazze'de ateşkes için uğraşırken bölgesel düzeyde çatışma ortamını kimsenin istemeyeceğini belirtti.

İsrail ile Lübnan arasında zaman zaman artan gerilimin çatışma yoluyla çözülemeyeceğine dikkati çeken Miller, sorunların ancak diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." demişti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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