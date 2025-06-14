ABD, İsrail'e Yönelik İran Füzelerine Karşı Füze Savunma Sağlıyor

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ABD'nin Hava Kuvvetleri, İsrail'i hedef alan İran füzelerinin durdurulmasına yardımcı olarak bölgedeki askeri varlığını güçlendiriyor. USS Thomas Hudner destroyeri Doğu Akdeniz'e gönderildi.

HOUSTON, 14 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin, İsrail'i hedef alan İran füzelerinin durdurulmasına yardımcı olduğu bildirildi.

Associated Press'in isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı cuma günkü haberine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları ve destroyerlerde konuşlu füze savunma sistemlerinin önceki saldırılarda füzeleri etkisiz hale getirdi.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını İsrail'e yakın bir şekilde konumlandırarak hem füze savunma çabalarına destek verdiği hem de bölgedeki kendi üslerinin güvenliğini artırdığı belirtildi.

Habere göre ABD donanması, balistik füzelere karşı savunma kapasitesine sahip USS Thomas Hudner destroyerini Doğu Akdeniz'e gönderdi.

Ayrıca Beyaz Saray'ın talebi doğrultusunda talep üzerine kullanılmak üzere ikinci bir destroyerin de harekete geçirildiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in saldırılarını başlatmasının ardından perşembe gecesi yaptığı açıklamada İsrail'in "İran'a karşı tek taraflı eylemine" dahil olmadıklarını vurgulayarak, İran'ı misilleme olarak Ortadoğu'daki ABD güçlerini hedef almaması konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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