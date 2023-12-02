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ABD, İsrail'e On Binlerce Silah ve Top Mermisi Gönderdi

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ABD'nin Hamas'ın Gazze'den çıkarılmasına yardımcı olmak için İsrail'e on binlerce silah ve top mermisinin yanı sıra büyük sığınak avcısı bombalar (bunker buster) sağladığı bildirildi.

ABD'nin Hamas'ın Gazze'den çıkarılmasına yardımcı olmak için İsrail'e on binlerce silah ve top mermisinin yanı sıra büyük sığınak avcısı bombalar (bunker buster) sağladığı bildirildi.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin de bulunduğu silah sevkiyatının 7 Ekim saldırısından kısa bir süre sonra başladığını ve son günlerde de devam ettiğini söyledi.

ABD yetkililerinin gazeteye açıkladığı ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmat listesinde, 5 binden fazla MK82 güdümsüz bomba, 5 bin 400'den fazla MK84 savaş başlığı bombası, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve güdümsüz bombaları güdümlü "akıllı" bombalara dönüştüren yaklaşık 3 bin JDAM (Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı) bulunuyor.

Uluslararası Kriz Grubunun kıdemli danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Brian Finucane, söz konusu sevkiyata ilişkin, "Bu, Bakan (Anthony) Blinken ve diğerlerinin daha küçük çaplı bombaların kullanılması yönünde bildirdiği tavsiyelerle tutarsız görünüyor." dedi.

Finucane, söz konusu mühimmatların "yer altı sığınaklarını patlatmak için" kullanıldığını belirterek, "Sorun şu ki, bombayı attığınızda o tünellerin üzerinde yüz binlerce sivilin bulunduğu devasa bir mülteci kampı var. Sivillere verilen zararı da hesaba katmalısınız." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Savunma Bakanı Yardımcısı ve Deniz Piyadeleri ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) subayı Mick Mulroy, "Bunlar, Afganistan ve Suriye'de açık, kentsel olmayan alanlarda yaptığımız savaşlarda tercih ettiğimiz silahlardır." dedi.

ABD ayrıca İsrail'e yaklaşık adet 155 mm güdümlü 57 bin top mermisinin yanı sıra binlerce başka top mermileri ve çeşitli hafif silahlar da göndermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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