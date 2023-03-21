ABD İşgalinden 20 Yıl Sonra Iraklı Mağdurların Travmaları Hala Sürüyor
Güncel Haberler
BAĞDAT, 21 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Irak'ı işgalinin üzerinden 20 yıl geçti.
BAĞDAT, 21 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Irak'ı işgalinin üzerinden 20 yıl geçti. İşgal ve onu takiben gelen şiddet olayları 200 binden fazla sivilin yaşamını yitirmesine, 9 milyondan fazla kişinin ise yerinden edilmesine neden oldu.
Amerika'nın Irak'taki işgalini sona erdirmesi 8 yıl, 8 ay ve 29 gün sürdü. Son muharip birlikler Irak'tan 18 Aralık 2011'de ayrıldı. Her ne kadar takvime göre savaşın sonu gelmiş olsa da işgalcilerin Iraklı mağdurlar üzerinde bıraktığı yaralarının iyileşmesinin ne kadar süreceği bilinmiyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel