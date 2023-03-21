ABD İşgalinden 20 Yıl Sonra Iraklı Mağdurların Travmaları Hala Sürüyor

Abdullah Mahmoud Ibrahim, 2005 yılında Irak'ın Dhuluiyah kasabasında ABD füzesi tarafından vurularak yıkılan evinin fotoğraflarına bakıyor, 6 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

BAĞDAT, 21 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Irak'ı işgalinin üzerinden 20 yıl geçti. İşgal ve onu takiben gelen şiddet olayları 200 binden fazla sivilin yaşamını yitirmesine, 9 milyondan fazla kişinin ise yerinden edilmesine neden oldu.

Amerika'nın Irak'taki işgalini sona erdirmesi 8 yıl, 8 ay ve 29 gün sürdü. Son muharip birlikler Irak'tan 18 Aralık 2011'de ayrıldı. Her ne kadar takvime göre savaşın sonu gelmiş olsa da işgalcilerin Iraklı mağdurlar üzerinde bıraktığı yaralarının iyileşmesinin ne kadar süreceği bilinmiyor.

Alaa Karim Ahmed, Irak'ın Dhuluiyah kasabasında ABD tarafından işletilen hapishanelerde yaşadığı travmatik olayları anlatıyor, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Sondos al-Lami, Irak'ın Dhuluiyah kasabasında yaklaşık 20 yıl önce bir sabah kocasının ABD askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü anlatıyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Irak'taki Ebu Gureyb cezaevi (sağda) görülüyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)