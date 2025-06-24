ABD, İran Saldırısında Kullanılan B-2 Bombardıman Uçaklarının Görüntülerini Paylaştı
ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen saldırıya katılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntüleri yayınladı.
- ABD, İran saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntülerini paylaştı
WASHINGTON - ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıya katılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntüleri yayınladı.
ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin paylaşım yaptı. Bakanlık, söz konusu saldırılara katılan B-2 Spirit bombardıman uçaklarının ABD'den kalkış yaptığı ardından ABD'ye döndüğü anlara ait görüntüleri paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Güncel