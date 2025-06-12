ABD-Iran Nükleer Görüşmelerinin 6. Turuna Umman'da Başlanıyor

MASKAT, 12 Haziran (Xinhua) -- ABD ile İran arasında İran'ın nükleer programı konusunda devam eden dolaylı görüşmelerin 6. turu Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilecek.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi perşembe günü sosyal medya platform X üzerinden yaptığı açıklamada 6. turun pazar günü düzenleneceğini duyurdu.

İran ve ABD heyetleri, nisan ayından bu yana Umman'ın arabuluculuğunda Tahran'ın nükleer programı ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin 5 tur dolaylı görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin 3'ü Maskat'ta, 2'si ise Roma'da yapıldı.

Son dönemde ABD'li yetkililer sık sık İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını talep etse de Tahran yönetimi bu talebi kesin dille reddediyor.