ABD, İran'ın Nükleer Tesislerine Saldırdı: Fordo'da Kısmi Hasar

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ABD, İran'ın Nükleer Tesislerine Saldırdı: Fordo'da Kısmi Hasar
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ABD savaş uçakları, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine saldırı düzenledi. İran, Fordo Nükleer Tesisi'nin bir kısmında hasar olduğunu açıkladı. Olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşıldı.

- ABD'den İran'ın kritik nükleer tesislerine saldırı: Fordo'da kısmi hasar var

TAHRAN - ABD savaş uçakları, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine saldırdı. İran, Fordo Nükleer Tesisi'nin bir kısmının zarar gördüğünü duyurdu.

ABD savaş uçakları, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine saldırı düzenledi. Kum Eyaleti Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Birkaç saat önce Kum hava savunması aktif hale gelerek düşman hedeflerini tespit etti. Fordo nükleer tesisinin bir kısmı düşman hava saldırısına maruz kaldı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsfahan Valiliği, "Birkaç saat önce İsfahan ve Kaşan'da hava savunma sistemleri düşman hedeflere karşı harekete geçti ve aynı anda birkaç patlama sesi duyuldu. İsfahan ve Natanz nükleer tesislerine yakın bölgelerde saldırılar gerçekleşti" şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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