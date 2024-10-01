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ABD, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze hazırlığına dikkat çekti

ABD, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze hazırlığına dikkat çekti
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Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ABD'nin İran'ın İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı hazırlığında olduğuna dair bulgularına sahip olduğunu belirtti ve bu saldırıya karşı İsrail'i destekleyeceklerini ifade etti.

(ANKARA) - ABD medyasına açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "ABD, İran'ın İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı hazırlığında olduğuna dair ipuçlarına sahip. Bu saldırıya karşı İsrail'i savunmak için aktif savunma hazırlıklarını destekliyoruz. İran'ın İsrail'e doğrudan bir askeri saldırısı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

ABD medyasına, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "ABD İran'ın İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı hazırlığında olduğuna dair ipuçlarına sahip" açıklamasını yaptı. İsminin gizli tutulması koşuluyla konuşan Beyaz Saray yetkilisi, "Bu saldırıya karşı İsrail'i savunmak için aktif savunma hazırlıklarını destekliyoruz. İran'ın İsrail'e doğrudan bir askeri saldırısı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu da Beyaz Saray yetkilisine benzer bir açıklama ile İran'ın İsrail'e herhangi bir füze fırlatmasının "sonuçları olacağını" bildirmişti.

ABD ve İsrail'in uyarıları, İsrail'in iki haftadır hava saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da kara harekatı başlatmasının ardından geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, havadan gelen İsrail saldırıları sonucunda kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere binden fazla Lübnanlı hayatını kaybetti ve 6 bin kişi yaralandı. Bir milyon kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. ABD Merkez Komutanlığı, sabahın erken saatlerinde Orta Doğu'ya ilave güç gönderileceğini, üç Amerikan uçak filosunun,  F-15E, F-16 ve A-10 savaş uçaklarının, Orta Doğu'ya ulaştığını, bir diğerinin ise zaten bölgede olduğunu bildirmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Beyaz Saray Güvenlik Politika İsrail Güncel Dünya İran

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