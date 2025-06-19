ABD, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ne Taktik Nükleer Saldırıyı Tartışıyor

ABD'li yetkililer, İsrail'in saldırdığı İran'a ait Fordo Nükleer Tesisi'ne "taktiksel nükleer silah" kullanma ihtimalini tartışıyor.

The Guardian gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer, İran'ın nükleer tesislerini devre dışı bırakmak için seçenekleri tartışıyor.

Kaynakların aktardığına göre, yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları görüşmede, GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" bombanın Kum eyaletinde bir dağın derinliklerinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi'ni tamamen ortadan kaldırabileceğini öne sürdü.

Öte yandan Trump, sığınak avcısı olarak bilinen "GBU-57" bombasının Fordo Nükleer Tesisi'ni tamamen imha etmeye yeteceğine ikna olmadı.

Trump, ABD'nin İran'a saldırmasının yalnızca "bunker buster olarak da bilinen GBU-57 adlı bombanın Fordo'yu yok edeceğinin garanti edilmesi" halinde mantıklı olacağını belirtti.

Ayrıca Trump, bu tür bir saldırı İran ile müzakereleri baltalayacağından saldırıları ertelemeye karar verdi.

Trump, Fordo'da nükleer silah kullanmayı düşünmüyor

Söz konusu kaynaklara göre, GBU-57'lerin durumu ve saldırı kapasitesi, Trump'ın ikinci kez göreve gelmesinden bu yana ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) tartışılıyor.

Kaynaklara göre Trump, Fordo Nükleer Tesisi'ne karşı nükleer silah kullanma ihtimalini değerlendirmiyor.

Birden fazla GBU-57'nin yer aldığı geniş çaplı bir saldırının bile Fordo'da yeterince derine nüfuz edemeyeceği, yalnızca tesisteki tünellerin çökmesine ve üzerinin enkazla kaplanmasına yol açabileceği düşünülüyor.

Öte yandan savunma yetkilileri, yerin yaklaşık 90 metre derinliğinde bulunduğu tahmin edilen Fordo'nun zemininin konvansiyonel bombalarla yumuşatılmasının ardından B-2 bombardıman uçaklarından atılacak taktiksel nükleer bombalarla ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, henüz iddialara ilişkin açıklamada bulunmadı.

Trump, Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemiş ve "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir." ifadelerini kullanmıştı.

GBU-57

GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" bombasının, patlamadan önce yaklaşık 61 metre derinliğe nüfuz edebildiği tahmin ediliyor. Ancak bu derinliğin, yerin 80 ila 90 metre altında bulunduğu düşünülen Fordo Nükleer Tesisi'ne ulaşmak için yetersiz kalacağı öngörülüyor.

Fordo Nükleer Tesisi'ne yönelik karadan komando saldırısı veya nükleer saldırının dışında sığınak avcısı bombalar, en olası seçenek olarak görülüyor.