ABD, İran ile Nükleer Anlaşma Üzerinde Çalışmalarını Sürdürüyor

ABD, İran ile Nükleer Anlaşma Üzerinde Çalışmalarını Sürdürüyor
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin vermeyecek bir anlaşma yapma çabalarının zorluğuna dikkat çekti. Rubio, İran ile müzakerelerin devam ettiğini ve yaptırımların süreceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin vermeyecek bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını ancak böyle bir anlaşmanın kolay olmayacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki bütçe oturumunda senatörlerin İran ile ilgili sorularını yanıtladı.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a bir "çıkış yolu" önerisinde bulunduğunu ve İran'ın bunu kabul etmesi durumunda bugünkünden daha müreffeh hale geleceğini söyledi.

ABD'li bakan, İran ile müzakerelerin devam ettiğini ve bu ülkenin "uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olmamasının" kendileri için öncelik olduğunu vurguladı.

Rubio, "Bir kere uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olursanız, ondan sonra bunu silaha dönüştürmek çok zor değil." yorumunu yaptı ve İran'ın bu kapasiteye erişmesine izin veremeyeceklerini dile getirdi.

İran'ın barışçıl ve sivil amaçlarla nükleer kullanımının gayet anlaşılır olduğunu ve bunun yöntemlerinin birçok ülke tarafından zaten uygulandığını belirten Rubio, İran'ın ise ısrarla uranyum zenginleştirme yeteneğine erişmek istediğini söyledi.

Rubio, "İran ile (nükleer) anlaşma kolay olmayacak ancak şu anda angaje olduğumuz süreç budur." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, İran ile nükleer anlaşmaya varıncaya kadar bu ülkeye uygulanan tüm yaptırımların yürürlükte kalacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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