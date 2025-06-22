ABD, İran ile Diplomatik Çözüm Arayışında

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Tahran ile çatışmayı sürdürme değil diplomatik çözüm arayışında olduğu mesajını verdi.

Vance, ABD'de NBC televizyonunun "Meet the Press" programında ABD'nin İran saldırısına ilişkin güncel duruma dair değerlendirmede bulundu.

İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırıların bu ülkenin nükleer programını geriletmekte başarılı olduğunu öne süren Vance, çatışmayı daha fazla uzatmayı ve büyütmeyi istemediklerini vurguladı.

Başkan Yardımcısı Vance, "(ABD Başkanı) Trump, bu eylemi hafife almıyor ama bu aynı zamanda İran ile ilişkileri ve görüşmeleri yeniden başlatmak için de fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

İlişkileri yeniden tesis etmek konusunda Tahran yönetiminden de dolaylı mesajlar aldıklarını iddia eden Vance, "Bu çatışmayı uzatmak ve olduğundan daha fazla büyütmek istemiyoruz. İran'ın nükleer programını bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vance, Başkan Trump'ın diplomatik çözüm arayışında olduğunu vurgulayarak, "İranlılar ile uzun dönemli bir anlaşma için görüşmek istiyoruz." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimaline tepki

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimaline değinen Vance, "Bence bu İran'ın kendisi için intihar olur." ifadesini kullandı.

Vance, İran'ın bütün ekonomisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ifade ederek, "Kendi ekonomilerini mahvetmek ve dünyada karışıklığa neden olmak istiyorlarsa, bu onların kararı olur. Ama neden böyle bir şey yapsınlar ki?" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e olası suikastının "İsrail'e kalmış bir durum" olduğunu belirten Vance, "Ama bizim görüşümüz çok netti, rejim değişikliği istemiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah saatlerinde İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.