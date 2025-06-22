ABD, İran ile Diplomatik Çözüm Arayışında

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından Washington'un çatışmayı sürdürmek yerine diplomatik çözüm aradığını belirtti. Vance, Iran ile ilişkileri yeniden tesis etme konusunda dolaylı mesajlar aldıklarını ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Tahran ile çatışmayı sürdürme değil diplomatik çözüm arayışında olduğu mesajını verdi.

Vance, ABD'de NBC televizyonunun "Meet the Press" programında ABD'nin İran saldırısına ilişkin güncel duruma dair değerlendirmede bulundu.

İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırıların bu ülkenin nükleer programını geriletmekte başarılı olduğunu öne süren Vance, çatışmayı daha fazla uzatmayı ve büyütmeyi istemediklerini vurguladı.

Başkan Yardımcısı Vance, "(ABD Başkanı) Trump, bu eylemi hafife almıyor ama bu aynı zamanda İran ile ilişkileri ve görüşmeleri yeniden başlatmak için de fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

İlişkileri yeniden tesis etmek konusunda Tahran yönetiminden de dolaylı mesajlar aldıklarını iddia eden Vance, "Bu çatışmayı uzatmak ve olduğundan daha fazla büyütmek istemiyoruz. İran'ın nükleer programını bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vance, Başkan Trump'ın diplomatik çözüm arayışında olduğunu vurgulayarak, "İranlılar ile uzun dönemli bir anlaşma için görüşmek istiyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah saatlerinde İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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