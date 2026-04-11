CNN: İslamabad'da ABD-İran görüşmeleri genel olarak olumlu, Hürmüz Boğazı anlaşmazlığı sürüyor

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşen ABD-İran doğrudan görüşmeleri olumlu seyrediyor, ancak Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusundaki anlaşmazlık iki tarafı çıkmaza sokmuş durumda. İncelemeler, 1979'dan bu yana en üst düzey temas olarak değerlendiriliyor.

Amerikan CNN kanalının Pakistanlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İslamabad'daki görüşmelere ilişkin son durum aktarıldı.

Daha önce, İran müzakere heyetine yakın bir kaynak CNN'e, ABD'nin boğazla ilgili "kabul edilemez taleplerde" bulunduğunu söylemiş, İran devlet medyası da benzer "anlaşmazlıkları" haber yapmıştı.

ABD heyetinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Vance'in ulusal güvenlik danışmanı Andy Baker, Asya işlerinden sorumlu özel danışmanı Michael Vance ile çeşitli uzmanlar görüşmelere katıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin, 1979'daki İran İslam Devrimi'nden bu yana ABD ile İran arasında yapılan en üst düzey yüz yüze temas olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
