Abd-İran Geriliminde Hürmüz Boğazı Krizi Tırmanıyor: Washington'dan Abluka Kararı, Tahran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı

(ANKARA) - ABD ile İran arasındaki gerilim, Pakistan'daki başarısız barış görüşmelerinin ardından yeniden tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump, İran limanlarına abluka uygulanacağını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), uygulamanın tüm gemilere tarafsız olacağını belirtirken, İran ise Hürmüz Boğazı'na yaklaşan askeri gemilere sert karşılık verileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün itibarıyla İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere abluka uygulanacağını açıklamıştı. Trump, diğer ülkelerin de Hürmüz Boğazı'nın ablukasına katılacağını söylemiş ancak hangi ülkeler olduğunu belirtmemişti. Trump ayrıca, İran'ın nükleer programına dikkati çekerek, "ABD'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlayacağını vurgulamıştı.

CENTCOM: "Uygulama, tüm ülkelere ait gemiler için tarafsız şekilde yürütülecek"

CENTCOM da "uygulamanın tüm ülkelere ait gemiler için tarafsız şekilde yürütüleceğini ancak İran dışındaki limanlara Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yapan gemilerin seyrüsefer özgürlüğünün engellenmeyeceğin bildirdi. CENTCOM, ABD Donanması'nın 2022 tarihli deniz operasyonları hukuku el kitabında yer alan "abluka" tanımına uygun şekilde hareket edeceklerini belirtti.

CENTCOM ayrıca, İran'a ait olmayan limanlara gidiş-geliş yapan gemilerin serbest geçişinin engellenmeyeceğini ve ticari denizcilerin abluka başlamadan önce resmi olarak bilgilendirileceğini ifade etti.

İran: "Hürmüz Boğazı'na yaklaşacak herhangi bir askeri geminin ateşkesi ihlal etmiş sayılacak"

İran Devrim Muhafızları ise "Hürmüz Boğazı'na yaklaşacak herhangi bir askeri geminin ateşkesi ihlal etmiş sayılacağını ve sert şekilde karşılık verileceğini" duyurdu.

WSJ: "Trump, yeniden hava saldırılarını başlatma seçeneğini değerlendiriyor"

ABD merekezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump'ın İran'a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatma seçeneğini değerlendirdiğini yazarken, Beyaz Saray, "söz konusu iddiaların tamamen spekülasyon olduğunu" belirtti.

Artan gerilim, küresel piyasalara da yansıdı. Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıktığı bildirildi.

Kaynak: ANKA