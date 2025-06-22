ABD, İran'daki Nükleer Tesislere Saldırıya Hazır

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırının detaylarını paylaşarak, " İran'dan gelebilecek her türlü misillemeye hazır olduklarını" belirtti.

Caine, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile düzenlenen basın toplantısında, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırı planının detaylarını paylaştı.

İran'daki 3 nükleer tesise yönelik kasıtlı ve hassas bir saldırı olan "Gece Yarısı Çekici" adlı operasyonun ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'nın komutanlığında gerçekleştirildiğini aktaran Caine, "Bu operasyon İran'ın nükleer silah altyapısını ciddi şekilde bozmak üzere tasarlanmıştır." diye konuştu.

Caine, saldırının "son derece gizli bir görev olduğunu ve Washington'da çok az kişinin bu planın zamanlamasını ya da doğasını bildiğini" ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Caine, saldırının, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece yarısı B-2 bombardıman uçaklarının Amerika kıtasından havalandığını, "taktiksel sürprizi sürdürme" hedefinin bir parçası olarak planın bir kısmında, uçakların batı ve Pasifik'e doğru ilerlediğini, ana saldırı planında ise hedef bölgeye 18 saatlik uçuş boyunca minimum iletişimle sessizce doğuya doğru ilerlediğini belirtti.

Saldırı planı kapsamında uçakların gece yarısı İran'a girmeden hemen önce, bir ABD denizaltısından İsfahan'daki altyapı hedeflerine iki düzineyi aşkın "Tomahawk" füzeleri fırlatıldığını aktaran Caine, "düşman avcı uçakları ve karadan havaya füze tehditlerine karşı çeşitli aldatma taktikleri uygulandığını" kaydetti.

Caine, söz konusu saldırı planının, Stratejik Komutanlığı Ulaştırma Komutanlığı, Siber Komutanlığı, Uzay Komutanlığı, Uzay Kuvvetleri ve Avrupa Komutanlığı tarafından desteklendiğini söyledi.

"An itibarıyla ABD saldırı paketine (uçaklar) karşı ateş açıldığına ilişkin rapor olmadığını" belirten Caine, B-2 uçaklarının Fordo nükleer tesisindeki birkaç hedef noktasından birinde GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" sığınak avcısı (bunker buster) kullanıldığını ifade etti.

Caine, geri kalan bombardıman uçaklarının hedeflerini vurduğunu, iki nükleer hedef bölge için toplam 14 "Büyük Ordonat Delici" kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

" İran'daki nükleer altyapı hedeflerinin üçü de operasyon boyunca sürpriz unsurunu sürdürmemizi sağlamak için, Tomahawk füzelerinin en son İsfahan'ı vurmasıyla Doğu Standart Saatine göre 18.40 ve 19.05'te, İran'da yerel saatle 02.10 sularında vuruldu."

"Misillemeye hazırız" mesajı

Caine, mühimmatın hedeflere gönderilmesinin ardından uçakların İran hava savasını terk ettiğini ve İran savaş uçaklarının uçmadığını belirterek, operasyon boyunca İran'ın hava savunma sistemleri tarafından fark edilmediklerini dile getirdi.

ABD Kuvvetlerin toplam yaklaşık 75 hassas saldırı güdümlü silahı kullandığını kaydeden Caine, bu silahlar arasında herhangi bir operasyonda ilk kez kullanılan 14 adet GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" sığınak avcısı (bunker buster) bulunduğunu bildirdi.

Caine, saldırılardaki hasarın belirlenmesinin zaman alacağına işaret ederek ilk belirlemelere göre 3 bölgenin de büyük hasar aldığını söyledi.

Operasyonda ABD'ye ait 125'i aşkın hava aracının kullandığını, bunlar arasında B-2 tipi uçaklar, üçüncü ve dördüncü nesil savaş uçakları, düzinelerce yakıt ikmal uçağı ve gözlem uçakları olduğunu kaydeden Caine, "(ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth) Bakanın da dediği gibi bu, ABD tarihindeki en büyük B-2 operasyonel saldırısı ve 11 Eylül zamanlarından bu yana ikinci en uzun B-2 misyonuydu." dedi.

Caine, "Kuvvetlerimiz yüksek alarmdadır ve İran'dan gelebilecek ve son derece kötü bir seçim olacak her türlü misilleme ve vekil saldırısına karşılık vermeye tümüyle hazırdır. Kendimiz savunacağız." ifadelerini kullandı.