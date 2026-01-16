Beyaz Saray: Trump, İran Konusunda "Tüm Seçenekleri" Masada Tutuyor

WASHINGTON, 16 Ocak (Xinhua) -- Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki karışıklıkla ilgili tüm seçenekleri masada tuttuğunu söyledi.

Leavitt perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Başkan ve ekibi bu durumu yakından takip ediyor ve tüm seçenekleri hala masada tutuyor" diyerek, İran'da öldürmelerin devam etmesi halinde bunun "ciddi sonuçları" olacağı uyarısında bulundu.

The New York Times gazetesinin perşembe günü üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çarşamba günü Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Trump'ın günlerdir değerlendirdiği bildirilen İran'a yönelik olası bir askeri müdahalenin ertelenmesini talep etti.

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'un haberine göre ABD ordusu, askerlerini Ortadoğu'daki üslerinden tahliye ederken bölgeye takviye birlikler sevk ediyor.

ABD Hazine Bakanlığı da perşembe günü İran ile bağlantılı olduğu öne sürülen 20'den fazla gerçek kişi ve tüzel kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını duyurdu.