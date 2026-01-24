Haberler

Abd, İran'ın Petrol Ticaretine ve Denizcilik Ağlarına Yönelik Yaptırımlarını Genişletti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trump yönetimi, İran'ın petrol ticareti ve denizcilik ağlarını hedef alan yaptırımların kapsamını genişletti. ABD Hazine Bakanlığı, İran ile bağlantılı olan birçok nakliye şirketi ve petrol tankerini Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler ve Kuruluşlar listesine ekledi.

WASHINGTON, 24 Ocak (Xinhua) -- Trump yönetimi İran'ın petrol ticareti ve denizcilik ağlarını hedef alan yaptırımların kapsamını genişletti.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, cuma günü İran'la ilgili yeni bir genel lisans yayımladı ve İran'ın petrol sektörüyle bağlantılı kuruluşları ile petrol tankerlerini Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler ve Kuruluşlar listesine ekledi.

Ofis tarafından yayımlanan Genel Lisans T, "23 Ocak 2026 itibarıyla, engellenen belirli kişiler veya gemilerle ilgili sınırlı güvenlik ve çevresel işlemlere ve yük boşaltımına" izin veriyor.

Öte yandan listeyi güncelleyen ofis, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda nakliye şirketini ve dokuz petrol tankerini listeye ekledi. Bu yolla söz konusu şirketlerin ABD'deki mülklerinin etkin şekilde bloke edilmesi ve ABD vatandaşlarının bu şirketlerle işlem yapmasını yasaklanması bekleniyor.

Hazine Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, "Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, birlikte yüz milyonlarca dolar değerinde İran petrolü ve petrol ürünlerini yabancı pazarlara taşıyan dokuz gölge filo gemisini ve bunların sahiplerini veya yönetim şirketlerini hedef almaktadır" denildi.

Hazine Bakanı Scott Bessent sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha önce kararlaştırıldığı üzere Hazine, rejimin çaldığı ve İran dışındaki bankalara aktarmaya çabaladığı on milyonlarca doları takip etmeye devam edecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Eski teknik direktör tesisatçıyı dövdü

Bütün ülke onu konuşuyor! Hakkındaki iddia çok vahim
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor