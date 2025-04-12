Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İmamoğlu'nun savunmasının tam metni
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB soruşturmasında 24 şirket için karar
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında karar verildi
Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti

ABD, İran'a Yönelik Diplomatik Çabaların Başarısız Olması Halinde Tüm Seçenekleri Masada Tutuyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme hedefi ve diplomatik çabaların başarısız olması durumunda tüm seçeneklerin masada olduğu açıklamasında bulundu.

(ANKARA) - Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın "nihai hedefinin İran'ın asla nükleer silah elde edememesini sağlamak" olduğunu ve Trump'ın diplomasiye inandığını, ancak diplomatik çabaların başarısız olması halinde İran'a karşı "tüm seçeneklerin masada olduğunu" söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, yapılacak doğrudan görüşmeler öncesinde ABD'nin İran'a yönelik tutumunu değerlendirdi. Sözcüsü Leavitt, Trump'ın "nihai hedefinin İran'ın asla nükleer silah elde edememesini sağlamak" olduğunu ve Trump'ın diplomasiye inandığını, ancak diplomatik çabaların başarısız olması halinde İran'a karşı  "tüm seçeneklerin masada olduğunu" belirtti.

İranlılara ve ulusal güvenlik ekibine de tüm seçeneklerin masada olduğunu ve İran'ın bir seçim yapması gerektiğini çok açık bir şekilde ifade eden Karoline Leavitt, "Ya Başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur ve Başkan da böyle düşünüyor. Bu konuda çok güçlü hisleri var" değerlendirmesinde bulundu.

ABD özel temsilcisi Steve Witkoff 12 Nisan'da Umman'da İranlı bir heyetle görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump Şubat ayında Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek amacıyla petrol ihracatını sıfıra indirme çabalarını da içeren İran'a yönelik "maksimum baskı" kampanyasını yeniden başlatmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.