Haberler

ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestolar üzerine Fardis Cezaevi ve bazı İranlı yetkilileri yaptırım listesine aldı. Açıklamada, İran yönetiminin halkına yönelik baskı ve şiddet uyguladığı ifade edildi.

(ANKARA) – Abd Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Ofisi, İran'da rejime karşı protestoların sürmesi üzerine Fardis Cezaevi ile bazı İranlı yetkililerin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Ofisi, İran'da halkın temel hakları için protestolarını sürdürdüğünü, buna karşılık İran yönetiminin kendi halkına yönelik şiddet ve baskı uyguladığını belirterek yeni yaptırım kararlarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kadınların "zalim, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye" maruz kaldığı belirtilen Fardis Cezaevi'nin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın da eş zamanlı olarak bazı İranlı güvenlik yetkililerine yönelik yaptırım kararı aldığı, bu kapsamda İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani'nin de yaptırım listesinde yer aldığı ifade edildi.

Ayrıca, İran'ın petrol ve petrokimya satışlarından elde edilen gelirlerle bağlantılı olduğu belirtilen "gölge bankacılık" ağlarıyla ilişkili 18 kişi ve kuruluşun da yaptırım kapsamına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin İran halkının doğal hakları için yürüttüğü protestoların yanında olduğu vurgulanarak, İran yönetiminin halkının refahı yerine dünya genelinde "istikrarsızlaştırıcı ve kötü niyetli faaliyetleri" finanse etmeyi sürdürdüğü savunuldu.

Yaptırımların, İran hükümetinin ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin 13553, İran dini lideri ve bağlantılı kişilere yönelik 13876, İran'ın finans, petrol ve petrokimya sektörlerini hedef alan 13902 sayılı başkanlık kararnameleri ile Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında uygulandığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi

Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu