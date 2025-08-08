ABD, İran'a Yaptırım Uygulamalarını Genişletiyor
ABD, İran'ın yaptırımları delmesine yardımcı olduğu belirtilen 18 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. İlgili açıklamada, hedef alınanların arasında finans ve bilişim şirketleri yer alıyor.
Hedef alınanlar arasında finans ve bilişim şirketlerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, bu kuruluşlardan birinin "İran güvenlik güçlerinin halkın internet erişimini kısıtlamasına olanak sağladığı" ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin İran'ın "yaptırımları aşmaya ve yasa dışı yollarla elde edilen yabancı gelirleri ülkeye geri getirmeye yönelik çabalarıyla mücadele edeceği" kaydedildi.