ABD, İran'a Yaptırım Uygulamalarını Genişletiyor

ABD, İran'ın yaptırımları delmesine yardımcı olduğu belirtilen 18 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. İlgili açıklamada, hedef alınanların arasında finans ve bilişim şirketleri yer alıyor.

ABD, İran'ın daha önce uygulanan yaptırımları delmesine kolaylık sağladıkları gerekçesiyle 18 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik yeni yaptırımlar duyuruldu.

Açıklamada, İran'ın "ABD yaptırımlarından kaçınmasına kolaylık sağlayan" 18 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Hedef alınanlar arasında finans ve bilişim şirketlerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, bu kuruluşlardan birinin "İran güvenlik güçlerinin halkın internet erişimini kısıtlamasına olanak sağladığı" ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın "yaptırımları aşmaya ve yasa dışı yollarla elde edilen yabancı gelirleri ülkeye geri getirmeye yönelik çabalarıyla mücadele edeceği" kaydedildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
