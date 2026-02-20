Haberler

WSJ: ABD, İran'ı nükleer anlaşmaya zorlamak için saldırıları kademeli şekilde düzenleyecek

Güncelleme:
Wall Street Journal'a göre, ABD yönetimi İran'a yönelik saldırılarını kademeli olarak başlatmayı ve Tahran'ı nükleer programında anlaşmaya zorlamayı planlıyor. İlk saldırının birkaç gün içinde yapılabileceği belirtiliyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İran'a olası saldırılarını önce daha sınırlı kapsamda başlatacağını ve Tahran yönetimi nükleer programı konusunda anlaşmaya varana kadar saldırıların şiddetini kademeli olarak artıracağını iddia etti.

WSJ'nin haberine göre, ABD yönetimi, Tahran'ı nükleer programı konusunda anlaşmaya zorlamak için saldırı seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.

Gazeteye konuşan kaynaklar, yetki verilmesi halinde birkaç gün içinde düzenlenebilecek ilk saldırıda birkaç askeri noktanın veya hükümet tesisinin hedef alınacağını söyledi.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Tahran'ın bu ilk saldırının ardından Washington'ın taleplerini yerine getirmemesi halinde operasyonun kapsamının aşamalı olarak genişletileceğini belirtti.

ABD'li yetkililer ise son dönemdeki görüşmelerin büyük ölçekli saldırı planlarına daha çok odaklandığını ancak nihai kararın henüz alınmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini belirterek "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." demişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
