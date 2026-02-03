Haberler

CENTCOM, Umman Denizi'nde İran'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini açıkladı

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Umman Denizi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracının F-35C savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü açıkladı. CENTCOM yetkilileri, bu müdahalenin 'meşru müdafaa' kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaştığını belirttiği " İran'a ait" bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan CENTCOM yetkilileri, İran'a ait olduğunu belirttikleri İHA'nın F-35C savaş uçağı tarafından "meşru müdafaa" kapsamında düşürdüldüğünü savundu.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins de açıklamasında, "USS Abraham Lincoln uçak gemisi, İran'ın güney kıyısından yaklaşık 500 mil (800 km) uzaklıkta Arap Denizi'nde seyir halindeyken, İran'a ait bir Shahed-139 insansız hava aracı gereksiz bir şekilde gemiye doğru manevra yaptı. Abraham Lincoln'den bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak ve uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran insansız hava aracını düşürdü." ifadelerini kullandı.

Söz konusu geminin uluslararası sularda seyrettiğini belirten ABD'li sözcü, İran'la tansiyonun artmamasına yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

