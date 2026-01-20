Haberler

ABD Erbil Başkonsolosluğu, Gösteri Çağrılarına Karşı Vatandaşlarını Uyardı

Güncelleme:
ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Irak Kürdistan Bölgesi'nde planlanan gösterilere ilişkin ABD vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Protestolardan ve kalabalık alanlardan uzak durmaları istendi.

(ANKARA) – ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, bugün Erbil ve Irak Kürdistan Bölgesi'nin farklı noktalarda düzenlenmesi çağrısında bulunulan gösterilere ilişkin ABD vatandaşlarına "protestolardan ve kalabalık alanlardan uzak durmaları" uyarısı yaptı.

Başkonsolosluğun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD Misyonu'nun söz konusu protesto çağrılarını yakından takip ettiği" belirtildi. Açıklamada, "ABD vatandaşlarına yerel medyayı izlemeleri, protestolardan ve kalabalık alanlardan uzak durmaları" uyarılarında bulunuldu. "Gösterilerin önceden haber verilmeksizin hızla gelişebileceğine" işaret edilen açıklamada, "bu tür eylemlerin trafik, ulaşım ve diğer hizmetlerde aksamalara yol açabileceği, zaman zaman da şiddete dönüşebileceği" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Irak için geçerli seyahat uyarısının, terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklık ve Irak'taki ABD misyonunun vatandaşlara destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle 'Seviye 4: Seyahat Etmeyin' olarak devam ettiği" hatırlatıldı.

ABD vatandaşlarından, "kalabalık toplanma alanlarından uzak durmaları, beklenmedik şekilde protestoların yakınında bulunmaları halinde dikkatli olmaları, dikkati çekmemeye özen göstermeleri ve güncellemeler için yerel medyayı takip etmeleri" istendi.

