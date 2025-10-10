ABD, Irak'taki İran Bağlantılı Ağa Yaptırım Uyguladı

ABD, Irak'ta İran ordusuna ve İran bağlantılı Kataib Hizbullah ile Asaib Ehlil Hak Hareketi'ne destek veren 8 kişi ve kuruluştan oluşan bir ağa yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Irak'ta İran'la bağlantılı kişi ve kuruluşlara uygulanan yaptırıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin, Irak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO), DMO Kudüs Gücü'ne ve İran yanlısı Kataib Hizbullah ile Asaib Ehlil Hak Hareketi'ne verdikleri destek nedeniyle 8 kişi ve kuruluştan oluşan bir ağa yaptırım uyguladığı ifade edildi.

Bu yaptırımların, "İran'ın Irak ekonomisini sömürmesi ve müdahale etmesi dahil olmak üzere İran'ın kötü niyetli faaliyetlerini finanse eden yasa dışı fon akışını kesintiye uğrattığı ve Irak kaynaklarını yolsuzluk ve rüşvetten koruduğu" belirtildi.