Haberler

ABD, Irak'taki İran Bağlantılı Ağa Yaptırım Uyguladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Irak'ta İran ordusu ve ilişkili gruplara destek veren 8 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurdu. Yaptırımlar, İran'ın Irak ekonomisine müdahalesini ve yasa dışı fon akışlarını hedef alıyor.

ABD, Irak'ta İran ordusuna ve İran bağlantılı Kataib Hizbullah ile Asaib Ehlil Hak Hareketi'ne destek veren 8 kişi ve kuruluştan oluşan bir ağa yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Irak'ta İran'la bağlantılı kişi ve kuruluşlara uygulanan yaptırıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin, Irak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO), DMO Kudüs Gücü'ne ve İran yanlısı Kataib Hizbullah ile Asaib Ehlil Hak Hareketi'ne verdikleri destek nedeniyle 8 kişi ve kuruluştan oluşan bir ağa yaptırım uyguladığı ifade edildi.

Bu yaptırımların, "İran'ın Irak ekonomisini sömürmesi ve müdahale etmesi dahil olmak üzere İran'ın kötü niyetli faaliyetlerini finanse eden yasa dışı fon akışını kesintiye uğrattığı ve Irak kaynaklarını yolsuzluk ve rüşvetten koruduğu" belirtildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.