ABD'den "Irak'ta İran destekli milislerin dağıtılması" mesajı

Güncelleme:
ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Joshua Harris, İran destekli milislerin Irak'ın kaynaklarını yağmaladığına dikkat çekerek, bu grupların dağıtılması gerektiğini yineledi. Irak Adalet Bakanı ile yapılan görüşmede, Irak'ın egemenliği ve bölgesel istikrar konuları ele alındı.

ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Joshua Harris, Irak'ın kaynaklarını yağmalayan İran destekli milislerin dağıtılmasına yönelik sözleri açık şekilde dile getirmeye devam edeceklerini belirtti.

ABD Bağdat Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamaya göre, Harris, Irak Adalet Bakanı Halid Şivani ile Bağdat'ta görüştü.

Görüşmede, Irak'ın egemenliğinin korunması, terörün yenilgiye uğratılması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi gibi ortak çıkarların görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Joshua Harris'in, "ABD, Irak'ın egemenliğini zayıflatan, Amerikalıları ve Iraklıları tehdit eden ve Irak'ın kaynaklarını yağmalayan İran destekli milislerin dağıtılmasına yönelik sözleri açık şekilde dile getirmeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
