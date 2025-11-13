ABD, Irak'ın Egemenliğini Destekleme Kararlılığında

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, ülkesinin, "Irak'ın dış müdahale ve silahlı milislere son verme çabalarını desteklemeye kararlılıkla devam ettiğini" belirtti.

Savaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Irak'ta 11 Kasım'da gerçekleşen genel seçimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Parlamento seçimlerinin başarıyla tamamlanmasından dolayı tebriklerini sunan Savaya, Irak halkının özgürlüğe, hukukun üstünlüğüne ve güçlü ulusal kurumlara bağlılığını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Savaya, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve hükümetini seçimlerin zamanında ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi dolayısıyla takdir ettiğini belirterek, bunun ülkenin daha fazla refah ve egemenliğe doğru ilerlediğinin açık bir işareti olduğunu söyledi.

Savaya, "ABD, Irak'ın egemenliğini, reform çabalarını, dış müdahale ve silahlı milislere son verme çabalarını desteklemeye kararlılıkla devam etmektedir. Güvenlik, enerji ve kalkınma alanlarındaki stratejik ortaklığımızı derinleştirmek ve tüm Iraklılar için istikrarlı ve müreffeh bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için bir sonraki hükümetle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği (IBYSK) verilerine göre, Irak'ın mevcut Başbakanı Sudani'nin İmar ve Kalkınma Koalisyonu 1 milyon 317 binden fazla oyla seçimde birinci parti oldu.

En çok oyu alan ikinci parti unvanını ise Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 1 milyon 99 bin 826 oyla elde etti.