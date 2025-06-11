ABD, Irak Büyükelçiliği Personelinin Tahliyesine Hazırlanıyor

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ABD, Irak'taki büyükelçiliğinde görev yapan bazı personelini güvenlik gerekçesiyle tahliye etmeye hazırlanıyor. Ayrıca, bölgede bulunan ABD askerlerinin aile bireylerinin de tahliyesine izin verilecek.

(ANKARA) - ABD, Irak Büyükelçiliği'ndeki personelin bir kısmını güvenlik gerekçesiyle tahliye etmeye hazırlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak'taki büyükelçiliğinde görev yapan bazı personelin tahliyesi için hazırlıklara başladı. Aynı zamanda, Orta Doğu'nun çeşitli noktalarında bulunan ABD askerlerinin aile bireylerinin bölgeden ayrılmalarına da izin verilecek. Karara ilişkin bilgi veren dört ABD'li ve iki Iraklı kaynak, bu adımın bölgede artan güvenlik tehditlerine karşı bir önlem olduğunu söyledi.

Yetkililerden, alınan güvenlik bilgilerine dair ayrıntılara dair açıklama gelmedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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