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ABD, İngiltere ve Avustralya Savunma Bakanları Yüksek Teknoloji Savunma Ortaklıklarını Artırıyor

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ABD, İngiltere ve Avustralya Savunma Bakanları, Hint-Pasifik'teki yüksek teknoloji savunma ortaklıklarının kapasitesini artırdıklarını duyurdu. AUKUS Savunma Bakanları Toplantısı'nda alınan kararlar arasında denizaltılar, deniz dronları ve sonobuoylar ile istihbarat toplama ve paylaşımı yer alıyor. Ayrıca yapay zeka kullanımının artırılması ve yeni radar bölgelerinin kurulması planlanıyor.

MOUNTAIN ABD, İngiltere ve Avustralya Savunma Bakanları, ülkelerinin Hint-Pasifik'teki yüksek teknoloji savunma ortaklıklarının kapasitesini artırdıklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İngiliz mevkidaşı Grant Shapps ve Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles ile ABD'nin California eyaletindeki Mountain View kentinde düzenlenen AUKUS Savunma Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

Toplantı sonrasında ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, denizaltı ve yüzeyde kullanılan deniz dronları ile bağlı oldukları sonar menzilin genişletilmesini sağlayan sonobuoylar aracılığıyla istihbarat toplama ve paylaşımını içeren askeri tatbikatların düzenlenme kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sonobuoylardan toplanan bilginin hızlıca işlenmesini sağlamak için yapay zeka kullanımının artırılacağı ve üç ülkenin kara sularında yeni radar bölgeleri kurulacağı aktarıldı.

Avustralya Donanmasından bazı yetkililerin, ABD ve İngiltere'deki askeri okullarda nükleer enerji eğitimini tamamladığı belirtilen açıklamada, eğitimini tamamlayanların sayısının gelecek aylarda artacağı kaydedildi.

AUKUS anlaşması

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde, en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilmesi planlanıyor.

Anlaşma uyarınca Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltılar, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.

Hint-Pasifik bölgesinde, Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanan AUKUS anlaşmasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacağı" eleştirisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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