ABD İmalat Sanayisi PMI Verileri: Daralma Sürekli Ama Yavaşlıyor

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Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) haziran ayına ait imalat sanayisi PMI verisini açıkladı. PMI 49'a yükselmesine rağmen sektörün daralmaya devam ettiği belirtiliyor. Üretim endeksi artarken, yeni siparişler ve istihdamda düşüş gözlemlendi. S&P Global ise imalat PMI verisinin beklentilerin üzerinde, 52,9 seviyesinde olduğunu duyurdu.

?NEW ABD'de, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda 49'a yükselmesine rağmen sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

ISM, haziran ayına ilişkin imalat sanayisi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayisi PMI, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla 49 değerine ulaştı. Bu dönemde imalat sektöründeki daralmanın yavaşladığını gösteren endekse dair piyasa beklentisi, 48,8 değerini alacağı yönündeydi. Endeks, mayısta 48,5 değerini almıştı.

Üretim endeksi, haziranda aylık 4,9 puan artışla 50,3'e çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,2 puan azalarak 46,4'e geriledi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 1,8 puan düşüşle 45'e indi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 9 alt sektöründe büyüme görülürken, 6 sektörde daralma yaşandı.

Giyim, deri ve ilgili ürünler, petrol ve kömür ürünleri, metalik olmayan mineral ürünler, çeşitli imalat, mobilya ve ilgili ürünler, bilgisayar ve elektronik ürünler, makine, gıda, içecek ve tütün ürünleri ile elektrikli ekipman, alet ve bileşenler sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise tekstil fabrikaları, ağaç ürünleri, kağıt ürünleri, kimyasal ürünler, ulaşım ekipmanları ile fabrikasyon metal ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisi 3 yılı aşkın sürenin en yükseğinde

Öte yandan, S&P Global de haziran ayına ilişkin imalat sanayisi nihai PMI verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sektörü PMI verisi haziranda 52,9 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Endeks böylelikle Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen aya dair öncü verilerde, endeksin mayıs ayında olduğu gibi 52 değerini alacağı açıklanmıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel
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