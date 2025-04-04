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ABD ile Ukrayna Konusunda Önemli İlerlemeler Sağlandı

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Rusya'nın özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD ile Ukrayna konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine dair olumlu gelişmeler olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD ile Ukrayna konusunda önemli ilerlemeler sağladıklarını söyledi.

Aynı zamanda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD'de gerçekleştirdiği temasların ardından Washington'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Temasları kapsamında Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğine dair konuları ele aldıklarını ifade eden Dmitriyev, "Arktik'teki, nadir toprak elementleri gibi konularda ve yapıcı pozitif ilişkiler kurabileceğimiz diğer çeşitli sektörlerde olası işbirliğini de istişare ettik." dedi.

Rusya ile ABD arasındaki kültürel konuları da ele aldıklarını ifade eden Dmitriyev, "Rusya ve ABD'nin (Ukrayna konusunda) önemli ilerlemeler sağladıklarını görüyoruz. İki ülke lideri, Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine saldırılar konusunda ateşkes anlaşması yapmıştı. Bu da gerginliğin azaltılması konusunda önemli bir adımdı." diye konuştu.

Dmitriyev, Washington'daki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda "ileriye doğru iki, üç adım" attıklarını da söyledi.

ABD ile ilişkilerin olumlu bir seyre girdiğini kaydeden Dmitriyev, "Tüm farklılıklarımızı çözmemiz için bir dizi toplantıya hala ihtiyaç duyulacaktır ama asıl önemli olan olumlu, yapıcı bir tutum görüyoruz." dedi.

Dmitriyev, ABD'li şirketlerin, Rusya'dan Avrupalı şirketlerin ayrılmasıyla bazı sektörlerde oluşan boşlukları da doldurmakla ilgilendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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