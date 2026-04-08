Haberler

Ateşkes Küresel Piyasalarda İyimserlik Yarattı: Borsalar Yükseldi, Petrol Sert Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkes, küresel piyasalarda iyimserlik yaratarak borsa ve petrol fiyatlarını etkiledi. Hisse senedi vadeli işlemlerinde büyük yükselişler yaşanırken, petrol fiyatlarında önemli bir düşüş görüldü.

(ANKARA) - ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes, küresel piyasalarda hızlı bir iyimserlik dalgası yarattı. Ateşkesin açıklanmasının ardından ABD borsa vadeli işlemleri yükselirken, petrol fiyatlarında sert düşüş görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la iki haftalık ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşmayı duyurmasının ardından, hisse senedi vadeli kontratlarında güçlü yükseliş, enerji fiyatlarında gerileme görüldü.

ABD endeks vadeli işlemlerinde yüzde 2'yi aşan yükselişlerin yanı sıra teknoloji ağırlıklı Nasdaq vadelileri yüzde 2,8'e varan primler gördü. Dow Jones vadeli kontratları ise yaklaşık 900 puan civarında yükseldi. Uzmanlara göre bu gelişme ateşkesin ardınan riskli varlıklara yönelimin güçlendiğine işaret ediyor. Batı medyasında değerlendirmelerde bulunan analistler hem ABD hem de küresel hisse senedi piyasalarındaki bu artışın, savaş baskısının hafiflemesiyle birlikte büyüme ve karlılık beklentilerinin yeniden fiyatlanmasından kaynaklandığına dikkati çekiyor.

Jeopolitik risk priminin gerilemesi en sert şekilde petrol fiyatlarında hissedildi. ABD tipi ham petrol (WTI) fiyatı, ateşkesin ardından yüzde 15'i aşan düşüşle varil başına 95 dolar seviyesine çekildi. Brent petrol tarafında da yüzde 5'i aşan geri çekilme, savaşın uzaması senaryosuna göre pozisyon almış yatırımcıların pozisyonlarından hızla çıkış yaptığını gösterdi. Uzmanlara göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlayacağı beklentisi arz yönlü kaygıları önemli ölçüde rahatlattı.

Ateşkesin ardından güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin zayıfladığı görüldü. Analistler, jeopolitik tansiyonun düşmesiyle piyasalarda risk alma iştahının belirgin biçimde arttığını vurguluyor.

Kaynak: ANKA
40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı
Gala gecesine damga vuran öpücük! Aşkını ilan etti