Haberler

Yavuzyılmaz'dan Nükleer Anlaşmaya Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde iki ülke arasında imzalanan nükleer anlaşmaya "Ne istediler de verdiniz?" sözüyle tepki gösterdi.

(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde iki ülke arasında imzalanan nükleer anlaşmaya "Ne istediler de verdiniz?" sözüyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmede Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği anlaşması imzalandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden, imzalanan nükleer anlaşmaya "Ne istediler de verdiniz?" sözüyle tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı

12 yaş küçük eşiyle de aradığı mutluluğu bulamadı: Boşanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.