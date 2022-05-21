ABD ile Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı askeri tatbikatları genişletecek - Haberler

ABD Başkanı Joe Biden ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'den kaynaklanan tehdit nedeniyle Kore Yarımadası ve çevresinde ortak askeri tatbikatların kapsamını genişletmek için görüşmelere başlamayı kabul etti.

Beyaz Saray, Asya ziyaretinin ilk durağı Güney Kore'de bulunan Biden ile Yoon arasındaki ikili görüşmelere ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İki lider, Güney Kore ile ABD arasındaki savunma ortaklığına yönelik karşılıklı taahhütlerini yineledi.

Biden, ABD'nin nükleer, konvansiyonel ve füze savunması dahil bütün ABD savunma yeteneklerini kullanarak Güney Kore'ye genişletilmiş caydırıcılık taahhüdü verdi.

Biden ve Yoon, ayrıca, yüksek düzeyli Genişletilmiş Caydırma Stratejisi ve Danışma Grubunu en erken tarihte yeniden etkinleştirmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Kuzey Kore'ye karşı ortaklık

Her iki lider de Kuzey Kore'den kaynaklanan tehdit nedeniyle Kore Yarımadası'nda ve çevresinde ortak askeri tatbikatların ve eğitimin kapsamını genişletmek için görüşmelere başlamayı kabul etti.

Biden ve Yoon, Kuzey Kore'nin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri karşısında caydırıcılığı güçlendirmek için bölgeye gerektiği durumda ABD'nin stratejik askeri varlıklarını konuşlandırma konusunda anlaşma sağladı.

Ayrıca, ABD ile Güney Kore, devlet destekli siber saldırılar dahil Kuzey Kore'den gelen bir dizi siber tehdide karşı koymak için iş birliğini önemli ölçüde genişletme kararı aldı.

Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması konusundaki ortak hedeflerini yineleyen iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer programının sadece Kore Yarımadası'nda değil, aynı zamanda Asya'nın geri kalanında ve dünyada barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğu görüşünü paylaştı.

Açıklamada, Yoon ve Biden'ın, Kuzey Kore'ye müzakerelere geri dönmesi yönünde çağrıda bulunduğu kaydedildi.

Ekonomik ve teknolojik ortaklık

İki lider, ülkelerinin refahı, ortak güvenliği ve çıkarlarını korumak için ekonomik ve enerji güvenliği konusunda iş birliğini derinleştirmenin önemine değindi.

Özelikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının ardından enerji güvenliğinin öneminin arttığı belirtilirken, iki lider, enerji tedarik zincirlerini güvence altına almak için ortak iş birliğini güçlendirmek için çalışacaklarını teyit etti.

Yoon ve Biden'ın uluslararası düzeni istikrarsızlaştıran veya tehdit eden tüm faaliyetlere karşı çıktığı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını kınama konusunda uluslararası toplumun yanında oldukları belirtildi.

İki liderin ayrıca ASEAN'a yönelik güçlü destek verdiği, sürdürülebilir kalkınmayı, enerji güvenliğini ve altyapı da dahil olmak şeffaf yatırımı teşvik etmek için Güneydoğu Asya ve Pasifik Ada Ülkeleri ile iş birliğini artırmayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik ve refahın temel bir unsuru olduğu konusunda ortak fikirde olan Biden ve Yoon, Myanmar'daki askeri yönetimin sivillere yönelik "vahşi" saldırılarını da kararlılıkla kınadı.