ABD ile 20'den fazla ülke, yolsuzlukla mücadele için taahhütte bulundu

NEW ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ile 20'den fazla ülkenin yolsuzlukla mücadele kapsamında kurumsal şeffaflığı artırma konusunda taahhütte bulunduğunu bildirdi.

Yellen, Demokrasi Zirvesi'nde, yolsuzluk ve yasa dışı finansla mücadele çabalarını tartışmak üzere hükümet, sivil toplum ve uluslararası kuruluşların liderleriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Yellen, yolsuzlukla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak ABD ve zirveye katılan 20'den fazla ülkenin kurumsal şeffaflığı artırma konusunda taahhütte bulunduğunu duyurdu.

Yellen, söz konusu taahhüdün, ülkelerin tüzel kişilerin şeffaflığını geliştirmelerini ve kötüye kullanımlarını önlemelerini gerektiren revize edilmiş Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarıyla uyumlu olduğunu aktardı.

ABD'nin ve demokratik ortaklarının, finansal şeffaflığı artırmak, yolsuzlukla mücadele etmek ve hukukun üstünlüğünü desteklemek için katkılarını sürdüreceğini vurgulayan Yellen, daha fazla ortağı bu taahhüde katılmaya davet etti.

Yellen, imzacı ülkelerin, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele ağının temel bir unsuru olarak şeffaflık önlemlerini uygulamak için gerekli mali, personel ve teknik kaynaklara öncelik vermeyi taahhüt ettiklerini kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı listede, söz konusu taahhütte bulunan ülkeler Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Şili, Kolombiya, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Japonya, Kosova, Letonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Slovakya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık şeklinde sıralandı.