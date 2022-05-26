ABD-İİT Stratejik Diyalog görüşmeleri Washington'da gerçekleştirildi - Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha arasındaki ABD-İİT Stratejik Diyalog görüşmelerinde küresel ve bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın yazılı açıklamasında Blinken ile Taha arasında Washington'da gerçekleşen görüşmenin ABD ile İİT arasındaki Stratejik Diyalog kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Washington'da iki gün boyunca süren görüşmelerde, Afganistan'daki son durum, bölgesel güvenlik meseleleri, kadın hakları, din ve ifade özgürlüğü gibi birçok konu başlığı kapsamlı şekilde ele alındı.

Aynı görüşmede gıda güvenliği, iklim değişikliği, terörle mücadele gibi birçok ülkeyi aynı anda ilgilendiren küresel konular da ABD-İİT işbirliği marjında masaya yatırıldı.