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ABD İHA Saldırısı Hazırlığındaki 5 Militan Öldürüldü

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında, insansız hava aracı (İHA) saldırısı hazırlığındaki 5 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda İHA'nın imha edildiği ve ABD'nin saldırılara karşı korunmaya devam edeceği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında, insansız hava aracı (İHA) saldırısı hazırlığındaki 5 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM'un internet sitesinde Kerkük yakınlarında dün gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, koalisyon güçlerinin, tek yönlü bir İHA saldırısı yapmaya hazırlanan 5 militana yönelik silahlı ABD insansız hava sistemiyle "meşru müdafaa amacıyla" saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda 5 militanın öldürüldüğü ve İHA'nın imha edildiği kaydedilirken, ABD ve koalisyon personelinin saldırılara karşı korunmaya devam edileceği ifade edildi.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup ise dün yaptığı açıklamada, 5 üyesinin ABD saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Grup, ABD güçleri ülkeden çıkarılana kadar Amerikan hedeflerine saldırılarının devam edeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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