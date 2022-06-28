ABD, İdlib'de El Kaide bağlantılı bir örgütün elebaşına yönelik saldırı düzenledi - Haberler

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ABD, İdlib'de El Kaide bağlantılı bir örgütün elebaşına yönelik saldırı düzenledi

AA - Kasım İleri - Güncel
ABD, İdlib'de El Kaide bağlantılı bir örgütün elebaşına yönelik saldırı düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İdlib'de El Kaide bağlantılı El Hurras örgütünün üst düzey elebaşlarından olduğu iddia edilen Ebu Hamza el Yemeni'yi hava saldırısıyla hedef aldıklarını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İdlib'de El Kaide bağlantılı El Hurras örgütünün üst düzey elebaşlarından olduğu iddia edilen Ebu Hamza el Yemeni'yi hava saldırısıyla hedef aldıklarını bildirdi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM Kuvvetleri, 27 Haziran'da Suriye'nin İdlib ilinde El Kaide bağlantılı bir terör örgütü olan Hurras al-Din'in üst düzey lideri Ebu Hamza el Yemeni'yi hedef alan bir kinetik saldırı düzenledi. Ebu Hamzah el Yemeni, saldırı sırasında bir motosiklet üzerinde yalnız seyahat ediyordu." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda, söz konusu kişinin öldürülüp öldürülmediği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, ilk incelemede sivil kaybı olmadığı kaydedildi.

AA / Kasım İleri - Güncel

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