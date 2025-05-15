ABD ICE, Kongre Üyelerinin Gözaltı Tesislerini Denetleme Hakkını Açıkladı

ABD ICE, Kongre Üyelerinin Gözaltı Tesislerini Denetleme Hakkını Açıkladı
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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) direktörü, Kongre üyelerinin göçmen gözaltı tesislerini 'habersiz' denetleyebileceğini belirtti. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in önceki görüşlerine rağmen, bu denetimlerin yasal olduğunu ifade etti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Kongre üyelerinin, göçmenlerin tutulduğu gözaltı tesislerini "habersiz" denetleme hakkının bulunduğunu açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı ICE'nin Direktör Vekili Todd Lyons, Kongre oturumunda konuştu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in geçen hafta New Jersey eyaletindeki bir göçmen merkezini denetlemeye giden Kongre üyelerinin ziyaretinin "kanunsuz" olduğunu söylemesinin ardından Lyons, "Kongre üyelerinin, denetim yetkileri dahilinde tesislerimizden birini denetlemek üzere ziyaret etme hakkının olduğunu kabul ediyoruz." dedi.

Lyons, ayrıca Kongre üyelerinin bu ziyaretleri "haber vermeden" de yapabileceğini kaydetti.

Noem, göçmenlerin tutulduğu merkezi ziyaret eden Kongre üyelerine tepki göstermişti

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, New Jersey eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) merkezini 9 Mayıs'ta denetlemeye giden Kongre üyelerinin ziyaretinin "kanunsuz" olduğunu savunmuştu.

Noem, "Kongre denetiminin önemini anlıyorum. Ancak 9 Mayıs'ta olanlar denetim değildi, siyasi bir şovdu." ifadesini kullanmıştı.

Kongre üyelerinin önceden izin istemesi halinde merkeze girişlerinin sağlanabileceğini belirten Noem, "Federal kolluk kuvvetlerimize yönelik saldırılara rağmen kendilerine yine de tesis turu sağladık." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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