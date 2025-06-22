ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan İran Gerginliğine Dair Uyarı

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, İran'a yönelik saldırıların ardından ülkede artan tehditler konusunda vatandaşları siber saldırılar ve olası şiddet eylemlerine karşı uyardı. Açıklamada, İran'ın desteklediği grupların saldırı potansiyeli ve olası terör eylemlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Washington yönetiminin İran'a düzenlediği saldırıların ardından tırmanan gerginlik nedeniyle ülkede tehdit ortamının arttığına dikkati çekerek, vatandaşları siber saldırılar ve olası şiddet eylemlerine karşı uyardı.

İç Güvenlik Bakanlığı, ülkede olası terör saldırılarına ilişkin yazılı açıklama ile uyarıda bulundu.

Bakanlığa bağlı Ulusal Terörizm Danışma Sisteminin (NTAS) açıklamasında, İran'a bağlı siber aktörlerin ABD altyapısını hedef alabilecek düşük düzeyli saldırılar düzenlemesi beklendiği kaydedilirken, İran hükümeti tarafından desteklenen grupların da "saldırı düzenleme potansiyeli" taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, İran tarafından ABD'ye karşı dini bir fetva yayımlanması durumunda, ülkede İran rejimine sempati duyan bireylerin bağımsız olarak şiddet eylemlerine yönelme riskinin artabileceği kaydedildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından tırmanan gerginliğin, ABD'de yeni saldırıların önünü açabileceği aktarılan açıklamada, vatandaşlara şüpheli durumlarda ihbarda bulunmaları çağrısında bulunuldu.

New York Polis Departmanı, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından sosyal medya platformu X'ten yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki dini, kültürel ve diplomatik alanlarda ek güvenlik önlemleri aldıklarını ve federal kurumlarla koordinasyon içinde olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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