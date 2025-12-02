Haberler

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem'den Seyahat Yasağı Önerisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yüksek düzensiz göçmen akışına karşı bazı ülkelere 'tam seyahat yasağı' önerisinde bulundu. Başkan Trump ile bu konuyu görüştüğünü belirten Noem, Amerikan vatandaşlarının güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ülkeye yüksek seviyede düzensiz göçmen akışı olduğunu ileri sürerek, bazı ülkelere yönelik "tam seyahat yasağı" uygulanması yönünde Başkan Donald Trump'a tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Noem, Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

İç Güvenlik Bakanı Noem, ülkeye yüksek seviyede düzensiz göçmen akışı olduğunu öne sürerek "Başkan ile az önce görüştüm. Ülkemizi katillerle, asalaklarla ve hakkı olmayana göz dikenlerle dolduran tüm ülkelere tam seyahat yasağı öneriyorum." ifadesini kullandı.

Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve refahının öncelik olması gerektiğini savunan Noem, ülkenin kaynaklarının "yabancılar tarafından sömürülmesine izin verilemeyeceğini" belirtti.

Noem, "Bu ülke, atalarımızın kanı, alın teri ve özgürlüğe olan bağlılığı üzerine kuruldu. Ülkemize saldırmaya gelen yabancı istilacılar için değil. Onları istemiyoruz, bir tane bile." ifadelerine yer verdi.

Başkan Trump da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafızın vurulması olayının ardından yaptığı açıklamada, "ABD sisteminin tamamen iyileşmesi için tüm üçüncü dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım. Biden döneminde yapılan milyonlarca yasa dışı kabulü sonlandıracak Joe Biden'ın otomatik imzasıyla onaylananlar dahil hepsini iptal edeceğim ve ABD için net bir değer taşımayan herkesi sınır dışı edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Fener'in yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.