ABD İç Güvenlik Bakanı Noem'den Seyahat Yasağı Önerisi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ülkeye yüksek seviyede düzensiz göçmen akışı olduğunu ileri sürerek, bazı ülkelere yönelik "tam seyahat yasağı" uygulanması yönünde Başkan Donald Trump'a tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Noem, Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

İç Güvenlik Bakanı Noem, ülkeye yüksek seviyede düzensiz göçmen akışı olduğunu öne sürerek "Başkan ile az önce görüştüm. Ülkemizi katillerle, asalaklarla ve hakkı olmayana göz dikenlerle dolduran tüm ülkelere tam seyahat yasağı öneriyorum." ifadesini kullandı.

Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve refahının öncelik olması gerektiğini savunan Noem, ülkenin kaynaklarının "yabancılar tarafından sömürülmesine izin verilemeyeceğini" belirtti.

Noem, "Bu ülke, atalarımızın kanı, alın teri ve özgürlüğe olan bağlılığı üzerine kuruldu. Ülkemize saldırmaya gelen yabancı istilacılar için değil. Onları istemiyoruz, bir tane bile." ifadelerine yer verdi.

Başkan Trump da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafızın vurulması olayının ardından yaptığı açıklamada, "ABD sisteminin tamamen iyileşmesi için tüm üçüncü dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım. Biden döneminde yapılan milyonlarca yasa dışı kabulü sonlandıracak Joe Biden'ın otomatik imzasıyla onaylananlar dahil hepsini iptal edeceğim ve ABD için net bir değer taşımayan herkesi sınır dışı edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.