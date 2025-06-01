ABD İç Güvenlik Bakanı Noem: Çin'in Harvard'daki Bağları Endişe Verici

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem: Çin'in Harvard'daki Bağları Endişe Verici
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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Çin'in Harvard Üniversitesi'ne yaptığı finansmanların kaygı verici olduğunu vurguladı. Noem, Çinli öğrencilerin, Amerika'daki üniversitelerde öğrendikleri bilgileri düşmanlara iletebileceğini ifade etti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Çin'in, Harvard Üniversitesi'nin programlarına 100 milyonlarca dolarlık finansman sağladığını, bu bağların "endişe verici" olduğunu belirtti.

Fox News ile yaptığı canlı bağlantıda soruları cevaplayan Noem, Çinli öğrencilerin yıllardır, Harvard Üniversitesi'nde Çin'in desteklediği özel programlara katılarak eğitim aldığına işaret ederek, "Çin ile olan bu bağlar çok endişe verici." ifadesini kullandı.

Noem, Çin'in Harvard'daki eğitim programlarına ne kadar para aktardığı sorusunun cevabını tam olarak bilmediğini belirtirken, "Yüzlerce milyon dolar. Çünkü bu yabancı öğrenciler yıllardır tam öğrenim ücreti ödediler. Ayrıca hibeler, özel katılımlar ve sonunda Çin'in finanse edip öne sürdüğü programlar aldılar." diye konuştu.

Çin'in ABD'de bu tarz ilişki geliştirdiği tek üniversitenin Harvard olmadığını söyleyen Noem, "Başka üniversiteler de var. Her birini inceliyoruz." dedi.

"Çin bu ülkeye sızdı"

Görevinin ABD'yi korumak olduğunu ve bu talimatı Başkan Donald Trump'tan aldığını belirten Noem, yabancı öğrencilerin ABD üniversitelerinde okumasına değil, öğrendikleri bilgileri ABD'nin düşmanlarıyla paylaşmasına karşı olduğunu ifade etti.

Noem, bu bağlamda değerlendirdikleri öğrencilerin ve ülkelerinin "eylemlerini temizleyene kadar" ABD'nin yabancı öğrenci programına dahil edilmeyeceklerini dile getirdi.

Bakan Noem, "Çin bu ülkeye sızdı. Eğer bu ülkeye öğrenmek için geldiyseniz, yabancı bir öğrenciyseniz ve fırsatı fark ettiyseniz, bu harika. Ama buraya gelip (öğrendiğiniz) bu bilgileri her gün bizi yok etmeye çalışan bir düşmana geri götürmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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