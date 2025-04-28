ABD İç Güvenlik Bakanı'nın Çantası Çalındı, İki Şüpheli Gözaltında

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, başkent Washington'da bir restoranda yemek yediği sırada çantasının çalınmasına ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

Washington DC Metropolitan Polisi Departmanından yapılan açıklamada Noem'in çantasını çaldığından şüphelenilen Mario Bustamante Leiva'nın 26 Nisan'da gözaltına alındığı kaydedildi.

NBC News'un haberine göre, Gizli Servis yetkilileri, Florida eyaletinde ismi belirtilmeyen ikinci bir şüphelinin yakalandığını, iki şüphelinin de daha önce hırsızlıktan sabıkası olduğunu kaydetti.

Öte yandan, ABD'de Washington DC Bölgesi Geçici Savcısı Ed Martin, Noem'in hedef alınmasında İç Güvenlik Bakanı olmasının etkili olmadığının tahmin edildiğini açıkladı.

Martin, iki şüphelinin de düzensiz göçmen olduğunu ifade etti.

Noem ise X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gizli Servis, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ve kolluk kuvvetlerine "ailesiyle yemek yerken çantasını çalan suçluyu bulup gözaltına aldıkları için" teşekkür etti.

İç Güvenlik Bakanı Noem'in, 20 Nisan'da başkent Washington'da bir restoranda yemek yerken, içerisinde sürücü belgesi, ilaçları, ev anahtarı, pasaportu, makyaj çantası ve Bakanlık giriş kartının yanı sıra yaklaşık 3 bin dolar nakit para bulunan çantası çalınmıştı.

Güvenlik kameraları kayıtlarında, Noem'in çantasını çalan kişinin cerrahi maskeli bir erkek olduğu görülmüştü.