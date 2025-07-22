ABD İç Güvenlik Bakanı'ndan New York Belediye Başkanı'na Eleştiri

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İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, New York'ta Gümrük ve Sınır Muhafaza personelini öldüren şüphelilerden birinin ülkede kaçak yaşadığını belirterek sorumluluğu Belediye Başkanı Eric Adams'a yükledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, New York kentinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi personelini öldüren ve yakalanan kişilerden birinin ülkede "kaçak bir şekilde yaşadığını" ifade ederek, bu olayın sorumlusunun New York Belediye Başkanı Eric Adams ve yönetimi olduğunu ifade etti.

The Hill gazetesinin haberine göre Noem, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Noem, birkaç gün önce New York kentinde, Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi personelinin iki kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, yakalanan şüphelilerden birinin Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve 2023'teki bir mahkeme kararıyla sınır dışı edilmesinin kesinleşmesine rağmen ABD'de kaçak bir şekilde kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Bu kişilerin, sınır dışı edilmelerinin mahkeme kararıyla sabit olmasına rağmen New York kentinde kalabildiklerini belirten Noem, bunun New York Belediye Başkanı Adams'ın politikaları sayesinde "mümkün olduğunun" altını çizdi.

Noem, "(İnsan canını) Pervasızca tehlikeye atma ve hırsızlık suçlarından tutuklandı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi onun sokaklara dönmemesini garanti edemeden de serbest bırakıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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