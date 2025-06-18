ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem Hastaneye Kaldırıldı

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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun iyi olduğu bildirildi.

Amerikan CNN televizyonunun ilk olarak paylaştığı habere göre Noem, yerel saatle öğleden sonra Gizli Servis korumasındaki bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberde, Noem'in bilincinin açık olduğu, yanındaki özel kalemiyle konuştuğu ve hastaneye kaldırılmasının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Öte yandan, bakanlık kaynaklarından kısa süre sonra yapılan açıklamada, Bakan Noem'in alerjik reaksiyon nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldüğü ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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