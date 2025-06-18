ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem Hastaneye Kaldırıldı

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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in bilinmeyen bir sebepten hastaneye kaldırıldığı, ancak durumunun iyi olduğu bildirildi. Noem'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in henüz bilinmeyen bir sebeple hastaneye kaldırıldığı, ancak durumunun iyi olduğu bildirildi.

Amerikan CNN televizyonunun ilk olarak paylaştığı haberde, Noem'in, yerel saatle öğleden sonra Gizli Servis korumasındaki bir ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haberde, Noem'in bilincinin açık olduğu, yanındaki özel kalemiyle konuştuğu ve hastaneye kaldırılmasının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Konuyla ilgili henüz İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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