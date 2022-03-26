ABD, Husilerin Suudi Arabistan saldırılarını kınadı - Haberler

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ABD, Husilerin Suudi Arabistan saldırılarını kınadı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD, Husilerin Suudi Arabistan saldırılarını kınadı

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "Husilerin bugün Suudi Arabistan'daki sivil altyapıya yönelik saldırılarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine ve diğer kentlere yapılan saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendiren Sullivan, şunları kaydetti:

"Bugünkü saldırılar tıpkı 19 ve 20 Mart'ta su dağıtım şebekeleri ve enerji altyapısına yapılan saldırılar gibi İran desteklidir ve bu Yemen'e silah gönderilmesini yasaklayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalidir."

Sullivan, Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen hükümetinin ateşkes ve gerginliğin azaltılması çağrılarını reddettiğine ve buna terör eylemleri ile yanıt verdiğine işaret ederek, "Bu savaşı bitirmenin ve Yemen halkını rahatlatmanın zamanı geldi ama bu ancak Husiler, BM ve elçisinin gerginliği azaltmak için attığı adımlarda iş birliği yapmaya razı gelirse gerçekleşir." mesajını verdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel, Haberler

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